Punane lipp asendus kollasega – sinivetikaoht võib olla taandunud

“Niisama pole mõtet veest proove võtta,” sõnas Pärnu linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialist Marve Virunurm. “Jälgime olukorda ja suhtleme pidevalt rannavalve ja terviseametiga. Jahedama ilmaga sinivetikad pigem taanduvad, sest ilm on vetikate vohamiseks ebasobiv.”

Kokkuleppel terviseametiga otsustas linnavalitsus Raeküla kahte ja Mai kolme randa, Vana-Pärnu plaažile ja Valgeranda hoiatussilte mitte panna ning jätta need üksnes keskranda. Samuti lehvib keskrannas kollane lipp, mis näitab, et supelda on ohtlik lastel, eakatel ja kehvadel ujujatel.