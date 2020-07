Koroonakriisi üks mõjusid paljude seas on seegi, et inimeste huvi enese koolitamise vastu tõusis äkki ja märgatavalt. Sellest annab tunnistust näiteks asjaolu, et Eesti ülikoolidesse pürgijate arv oli tänavu lausa erakordselt suur. Paraku on seetõttu enam ka õppeasutuste ukse taha jääjaid. Siiski ei tasu neilgi meelt heita, sest end harida saab ka interneti vahendusel. Pealegi on just koroonakriisi tulemusena selleks aasta lõpuni avanenud eriti head võimalused.