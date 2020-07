Pärnumaa valmistub kiireks töötuse kasvuks

Töötukassa Pärnumaa osakonna juht Gerli Mets märkis, et kuigi juuniga võrreldes on töötute arv pisut vähenenud, on neid aastatagusega kõrvutades 56,3 protsenti rohkem. Toona oli maakonnas töötuid 2082. Samuti on aastatagusega võrreldes koondamiste arv kümme protsenti suurem. Tänavu on koondamise tõttu arvele võetud 22,6 protsenti töötukassa klientidest, mullu oli see protsent 12.