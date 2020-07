Kopplaaduri ja tööriistade vargus tõi kahju mitukümmend tuhat eurot

Savi tänaval asuvalt äripargi ehitusplatsilt pihta pandud asjade nimekiri on pikk. Muu hulgas viidi politsei teatel objektilt minema tööriistu, mitmesuguseid seadmeid ja Venieri kopplaaduri.

“Uurimine on veel algusjärgus, nimelt sai politsei teate vargusest 22. juulil,” ütles prokuratuuri valvepressiesindaja Kaarel Kallas Pärnu Postimehele. “Saame kinnitada, et selline vargus on registreeritud ning kriminaalmenetlus alustatud. Kogukahju alles selgitatakse ja täpsemate numbritega ei spekuleeriks, ent vaadates varastatud asjade nimistut, võib kogukahju tõepoolest kujuneda suureks.”