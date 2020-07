Osaühingu Pärnu Cruises tegevjuhi ja laeva omaniku Asko Läätse sõnutsi teeb aluse huvitavaks just selle eripärane kuju. Veesõiduk on avatud: erinevalt tavalisest ristluslaevast avaneb sealt vaade igas suunas. Vajadusel on külgedele ja katusele aga võimalik tõmmata vihma- ja tuulekindel kate.