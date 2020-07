Kaitsepolitsei rändnäitus jõuab Pärnu

„Niisama kaua kui on Eestis kehtinud põhiseadus, on kaitsepolitsei seisnud põhiseaduslike väärtuste kaitsel, mõlema algusest möödus tänavu 100 aastat,“ sõnas kapo peadirektor Arnold Sinisalu pressiteate vahendusel juuni keskel, mil näitus avati esmalt pealinnas okupatsioonide ja vabaduse muuseumis Vabamu, kust see nüüd suvepealinna liigub.

Näituse teljeks on portreed ja lood koloriitsetest persoonidest, kes moel või teisel olnud seotud kaitsepolitsei ajaloo ja tegevusega. Meie kaasaegsed on näitusel aga loomulikult anonüümsed. Peegelstendil pealkirjaga „Kas kaitsepolitsei jälgib ka mind?” saab külastaja vaadata tõtt iseendaga.

Rändnäituse on kujundanud disainibüroo Velvet ja see on avatud Port Artur 2 kaubanduskeskuse teisel korrusel 1. augustist Näitust saab külastada tasuta ja kolm nädalat, 21. augustini, mil see toimetatakse edasi Lõuna-Eestisse Valgasse.