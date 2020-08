Pärnumaa kodutütred said Ernakesel 12. koha

Pärnumaa Kodutütarde ringkonnavanem Aina Tarvis on tüdrukute üle uhke: tegemist oli raske võistlusega. Võistlejatel tuli läbida ligikaudu 50kilomeetrine rada 30 tunniga. “Meilt läksid nii noored, mõõtu tuli võtta 18- ja 19aastastega,” märkis Tarvis.

“Rühmajuht võib-olla vaatab kriitilisema pilguga, aga mina ringkonnavanemana olen väga rahul. Olen õnnelik, et nad raja läbi tegid ega katkestanud. Juba see kogemus on puhas võit,” kinnitas Tarvis.