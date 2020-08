Noorte suvi möödus kiigujooga, õudusjuttude ja harivate töötubade lainel

Samamoodi kõigi muude ürituste-sündmustega oli laagrite toimumine eriolukorra tõttu tänavu suure küsimärgi all, aga tänu riiklikule haridus- ja noorteameti toetusmeetmele sai suvelaagreid siiski korraldada. Osalustasu puudumine tagas kõikidele noortele osavõtuks võrdsed võimalused, iga soovija sai laagrikohagi.

Pärnu noorte vabaajakeskuse juhataja Annely Reile sõnutsi tohtis eriolukorrast tingitud reeglite tõttu tavapärase 50 noore asemel laagris osaleda 20. See andis võimaluse meeskonnal läheneda noortele individuaalselt. “Kuigi tegu oli eri teemalaagritega, olid kõikides laagrites tähelepanu all noortevahelised suhted, enesearengu analüüs ja eesmärkide seadmine. Noored said täita isiklikku laagrikaarti, kuhu märgiti ootused laagrile, iga päeva positiivsed ja negatiivsed kogemused ning päeva emotsioonid,” rääkis juhataja.