Linn sõlmis ministeeriumiga kokkuleppe: täiskasvanute gümnaasium lõpetab ületuleval aastal tegevuse

Täiskasvanute gümnaasiumi esindajad mainitud töögrupis on kooli direktor Karin Kurvits, õppejuht Kaire Jakobson ja õpetaja Eve Zekker.

Samuti põhjendab linnavalitsus haridusasutuse uude kohta viimist sellega, et kui praegu keskendutakse täiskasvanute gümnaasiumis üldainetele, võimaldab kutsehariduskeskusesse kolimine neil soovi korral omandada eri kutseoskusi.

Praktiliste oskuste omandamise võimaluse kõrval tõi linn esile kutsehariduskeskuse paremad õpitingimused. Õpilased saavad kasutada sööklat, kohvikut, autoremonditöökoda, juuksurisalongi ning kutsehariduskeskuses on õpilaskodu ja autokool.

“Töögrupp arutab läbi kõik ümberkorralduseks vajalikud detailid, et õpilastel oleks selge, mis neid ees ootab. Ka volikogul on kergem otsustada, kui asjad on enne läbi arutatud,” märkis Tipp.