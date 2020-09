Pärnumaale lisandus üks nakatunu

Terviseameti teatel on Pärnumaale lisandunud juhtum sisse toodud Ukrainast. Lääne regionaalosakond jälgib 45 inimest, kellest seitse on haigestunud.

Tänase seisuga on Eestis koroonaviirusest tervenenud 2374 inimest. Neist 1816 (76,5 protsenti) haiguslugu on lõpetatud, 558 inimese puhul (23,5 protsenti) on positiivsest testist möödunud üle 28 päeva ja patsient ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.