Homne päev kostitab tugeva vihmasajuga

Ilmateenistuse teatel tuleb ööl vastu homset pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub ida- ja kagutuul neli kuni üheksa, rannikul puhanguti 14, Lääne-Eesti saartel kaheksa kuni 13, iiliti 18 meetrit sekundis. Sooja on kaheksast 14 kraadini.

Peipsi järvel puhub ida- ja kagutuul tugevusega viis kuni kümme meetrit sekundis. Lainel on kõrgust kuni meeter. Aeg-ajalt sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas. Soojakraade tuleb kümme kuni 12.

Päeval on ilm valdavalt pilves. Paljudes kohtades sajab vihma ja sadu on paiguti tugev. Puhub ida- ja kagutuul neli kuni üheksa, puhanguti 14, rannikul kaheksa kuni 13, iiliti 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb 12–16, sajupilvede all kümme kraadi.