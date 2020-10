Tööturul valitseb suvel arvatust rahulikum seis

Juuli lõpus oli töötukassa Pärnumaa osakond kõige mustema stsenaariumi järgi valmis siin mail koguni paari tuhande töötu lisandumiseks. Tegelikkuses on töötute hulk suurenenud paarisaja võrra.

Pärnumaal on praegu töötukassas arvel 3350 registreeritud töötut, mida on 6,8 protsenti rohkem kui kuu eest. Kuid aastataguse ajaga, kui kuri viirus veel ei möllanud, on muidugi raske töötute numbreid võrrelda – tollal oli meie kandis töötud umbes poole vähem.