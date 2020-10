Pärnumaa arenduskeskuse nõukogu juhib suvepealinna meer

See, et SAPA nõukokku kuulub kolm POLi ja kolm Pärnu linna esindajat, lepiti kokku juba sihtasutuse loomisel.

Pärnu meeri ütlust mööda on omavalitsuste liidus tulnud jutuks, et linnapea võiks osaleda arenduskeskuse nõukogu töös.

Kosenkraniuse jutu järgi on mõlemad organisatsioonid samasuguste eesmärkidega ja dubleerivad teineteist, mistõttu linnavalitsus on võtnud hoiaku omavalitsuste liidust välja astuda. “Pärnu linnavalitsus on asunud seisukohale, et maakonna omavalitsuste koostööorgan võiks olla SAPA, ja teinud volikogule ettepaneku arutada omavalitsuste liitu kuulumist,” teatas Kosenkranius.