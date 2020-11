Kohus lõpetas ebaseadusliku mõrraga püüdnud kaluri menetluse

Kohtumäärusest selgub, et nüüdseks 72aastane kutseliseline kalur pani 2018. aasta oktoobris Pärnu lahes Põhjanina ja Tahkunina vahelisel sirgel vette kaks avaveemõrda, mille silmasuurus oli väiksem kui kalapüügieeskirjades ette nähtud. Sellel alal on keelatud kasutada mõrdu, mille silmasuurus on mõrrapäras alla 24 mm ja teistes osades alla 56 mm, välja arvatud meritindipüügil 1. jaanuarist kuni 5. maini.