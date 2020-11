Pühadekaunistused jõuavad tänavu paikadesse, mis varem on jõuluilust ilma jäänud

Esimesena jõuab pärale Keskväljaku pühadepuu. 15 meetrit kõrge harilik kuusk on pärit Pärnu naaberomavalitsusest, Lääneranna vallast. Puu kasvab praegu Lihula kooli juures. Sihvakat ja koheva võraga kuuske ei võeta maha pelgalt pühade puhul – see puu tulnuks jalalt saagida nagunii, sest jääb ette Lihula gümnaasiumi valmivale spordihoonele ja tulevikus rajatavale uuele koolimajale.

Lihula kultuurimaja direktori ja Lääneranna vallavalitsuse liikme Tiina Lobja andmeil on vallasüdamest Pärnu jõudev kuusk umbes 55aastane. Lihula keskkool avati aastal 1964 ja 1965. aastal istutasid kooli õpilased oma vast valminud koolimaja ümbrusse puud ja ilmselt sai siis mulda üks Pärnu tänavustest jõulupuudestki.

„Lääneranna eelmise vallavanema Mikk Pikkmetsa idee oli kinkida see kuusk meie valla naabrile – Pärnu linnale jõulupuuks. Oleme väga uhked, et saame naabrile teha sellise armsa kingituse, ja loodame, et Lihulas sirgunud kuusk valmistab pärnakatele palju rõõmu ja annab jõuluajal hingesoojust,” märkis Lobja. Kuusk tuuakse Lihulast Pärnusse kolmapäeval.