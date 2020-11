Tulevase jalgpallikeskuseni viib kaherealine valgustatud tänav

Järgmise aasta suveks valmib Loode-Pärnus Rehepapi 3 krundil kunstmurukattega jalgpalliväljak. Selle kõrvale on koostöös Eesti jalgpalli liiduga kavas rajada teinegi väljak ja sisehall.

Rajatav jalgpalliväljak vastab mõõtmetelt Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) nõuetele: on 105 meetrit pikk ja 68 meetrit lai. Muru peab vastama ja olema katsetatud FIFA Quality Pro standardi järgi. Altsoojendusega väljak lubab mängida kuni kümne külmakraadiga, ilma et platsile tekiks jääkiht. Vutiväljak läheb maksma ligemale 1,3 miljonit eurot ja hanketingimuste kohaselt peaks see valmima novembris.