Põhja-Pärnumaal süttis gaasikaminast elumaja

Päästeauto. Pilt on illustratiivne.

Eile kell 22.24 tuli häirekeskusele kõne, et Põhja-Pärnumaa vallas Metsavere külas põleb ühekorruselise elamu tuba. Veidi hiljem teatas helistaja, et leegid on juba katusest ja akendest väljas, sama pilt avanes päästjatele.