Paarisajast testitust viis osutus nakatunuks

Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami andmetel jälgib terviseamet Pärnumaal 743 lähikontaktset inimest ja kaht kollet: Uulu põhikooli ja Jõõpre Kodu. Viimati nimetatud hooldekodu klientidest on kaks COVID-19sse haigestunut surnud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Pärnumaal 123. Omavalitsustest elab enim nakatunuid Pärnu keskuslinnas ja Lääneranna vallas.

Juhkami sõnutsi on väikeste nakatumisnumbrite üle vara rõõmustada. “Oleme õnnelikud, et meil ei tule juhte hullult juurde, kohati on isegi langus. Aga me ei saa ennustada, millal nakatumine võib hakata uuesti kasvama,” tõdes ta.

Lääne regioon sai kevadel valusalt pihta ja Juhkami arvates on inimesed siin ettevaatlikumad kui mujal, ent ränka tööd teevad ameti töötajadki, kes püüavad üles leida lähikontaktsed.

“Nakkus tuuakse sisse teistest regioonidest ja kaardistamine on väga tähtis. Põhja regioonis, kus on palju haigusjuhte ega jõuta kõiki lähikontaktseid kätte saada, inimesed haigestuvad ja kannavad viirust edasi. Paraku ka meile,” nentis. Juhkam. “Hoidke vahet, kandke siseruumides maski ja hoiduge ebavajalikest kontaktidest!”

28. septembrist on Pärnu haiglas ravil olnud 23 COVID-19 patsienti, kellest praegu on haiglas neli, neist üks intensiivravil juhitaval hingamisel. Koju on saanud 16 patsienti. Surnud on kolm patsienti, neist viimane, pühapäeval surnud ja varem Harjumaal elanud 96aastane naine toodi Pärnu Põhja-Eesti regionaalhaiglast.

Kokku on sel aastal Pärnumaal hinge heitnud kuraditosin pärgviiruse kandjat.

Terviseameti andmetel on Eestis nakatunud ligemale 100 haiglatöötajat. Pärnu haigla personalist on väljaspool haiglat haigestunud üks töötaja, eneseisolatsioonis on perekondlikel põhjustel samuti üks töötaja. Väljastpoolt haiglat kontaktist nakatus kaks töötajat ja kaitstud kontaktist haiglas on igaks juhuks kodus neli töötajat.

“Haiglasisest nakkust ei ole meile teadaolevalt tuvastatud, kuid seda ei saa välistada olukorra eskaleerudes,” tõdes Pärnu haigla ravijuht Veiko Vahula, kelle sõnutsi esineb peale COVID-19 muidki haigusi, mille pärast on haiglatööst eemal mitu võtmeisikut ja juhttspetsialisti.

Ravijuhi arvates on peamine, et haiglatöötajad tervena püsiksid. “Oleme ootamatult kaotanud ka ühe hea eriarsti. Personali ei ole meil kuskilt juurde leida, töötame peame nendega, kes on olemas ja terved. Palume patsientide ja külastajate tuge, sest haiglatöötajatest sõltub otseselt haigla toimepidevus eriti pandeemia tingimustes,” selgitas Vahula.

“Sõltumata sellest, mida keegi arvab maskide kandmise vajalikkuse või koroonaviiruse olemasolu kohta, palume solidaarsusest ja austusest meie töötajate vastu haiglas ikka maski kanda, hoida vahet ja teha käte antiseptikat. Praegu ei ole aeg intellektuaalselt huvitavateks juriidilisteks-teaduslikeks vaidlusteks, vähemalt mitte tervishoiuteenuste osutamise käigus haigla territooriumil,” kinnitas Vahula.

Viimasel ööpäeval analüüsiti Eestis 6439 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid oli 524 ehk ligemale kaheksa protsenti testide koguarvust.

Pea pool positiivseid proovivastuseid tuli Harjumaale, kus COVID-19 tuvastati 274 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 117, Tartumaale 56 ja Viljandimaale 15 nakatanut. Mujale maakondadesse vähem. Kümnel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.