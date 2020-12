Pärnumaale lisandus kümme nakatunut, Jõõpre hooldekodu elanikud pääsesid karantiinist

Jõõpre Kodus sai karantiin läbi: majasiseseid tsoone enam pole ja eakatekodus on taastunud normaalne elurütm. Jõõpre Kodu juht Kadi Maido kinnitas, et kõik 16 klienti on terved, samuti töötajad. Siiski rakendatakse külaliste vastuvõtmisel ettevaatusabinõusid.