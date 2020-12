Trikirattarada on pimedas taas valgustatud

Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialisti Anu Villmanni selgituse järgi ei toiminud eelmised valgustid nii, nagu peaks, ja kuna tegemist on ehitusjärgse garantiiperioodiga, jäi ehitaja ülesandeks probleem lahendada. “Ehitaja Fooneks OÜ teatel kontakteeruti prožektorite tootjatehasega probleemi selgitamiseks,” lausus Villmann.

Fooneksi juhatuse liige Urmas Hanson ütles, et praeguseks on paigaldatud juba uued prožektorid ja nüüd on rada taas kord pimedas valgustatud.