Nakatunute arv ületas eile sündinud rekordi

Eile õhtune poeskäik ei jätnud Juhkamile head muljet. “Maski ei kandnud umbes kolmandik poodlejatest. Ühiskonnas on teadmine, et maskita ringikäimist ei karistata. Kahju on, et ei hoolita teistest. Maski pole tarvis kanda terviseameti pärast, vaid meie kõigi huvides,” kinnitas Juhkam, kes pelgab Pärnumaa nakatumise kasvu, kuna siinsed spaad-hotellid on populaarsed ülejäänud piirkondade elanike hulgas. “Ikka minnakse ju restorani ja linna, karta on, see mõjutab pärast pühi Pärnumaa numbreid.”