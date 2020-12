Pühad rahvapärimuses: kombestik Tahma-Toomast kuni jõuluorikani

Rahvapärimusekspert Terje Puistaja tutvustab vanu kombeid, millega meie esivanemad kindlustasid konkreetse käitumise, ohverdamise, tõrjemaagia ja rituaalide abil perele hea käekäigu, tervise, jätkuva toidu, viljasaagi ja kaitse karjale. “Tänapäeva traditsioonis on samamoodi oluline roll jõuluootusel, lugude jutustamisel, peredes mängude mängimisel, kuusetoomisel, vanaemadest-vanaisadest jõuluvanadel,” lausub ta. “Ja lõpuks on lastel käes see aeg, mil nendega mängitakse.”