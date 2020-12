Pärnumaa nakatunute hulk kasvas jõudsalt, haigestunute arv läheneb 300-le

Terviseameti Lääne regionaalosakond jälgib Pärnu maakonnas 1365 inimest, kellest 274 on nakatunud ja 1091 lähikontaktsed. Nakatunutest 17 on küll rahvastikuregistri järgi Pärnumaa elanikud, ent elavad mujal.

Haiguskoldeid, kus kahe nädala jooksul nakatunud viis või enam inimest, on vaatluse all kuus: kolm ettevõtet, kool, spordiklubi ja tervishoiuasutus.

Pärnumaa seni suurim kolle on majatehases Matek 39 nakatunuga, eile lisandus koldesse, kui nakatunuga kontaktist oli mööda kümme päeva, kolm kooronapositiivset. “Nakkus oli töökollektiivis ja levis enne, kui esimese positiivse juhtumi registreerisime,” tõdes terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam, et kolde põhjustanud viiruskandjal puudusid sümptomid.

Uue koldena on terviseametis registreeritud Pärnu plaaditehas Nordic Fibreboard 11 nakatunuga. Kolmas ettevõtekolle on ehitusettevõte kuue nakatunuga, kellele sel nädalal pole lisa tulnud.

Spordiklubi koldest jälgib amet 11 inimest, hea märk on see, et sealt pole 12. detsembrist nakkusjuhtumeid lisandunud.

Terviseameti andmetel on kolle ka ühes siinses tervishoiuasutuses, kus ühe osakonnaga on seotud viis juhtu, lisaks veel üks nakatunu teises osakonnas.

Terviseameti esindaja hinnangul tõuseb Pärnumaal nakatunute arv veel mõnda aega. “Jõulude ajal see arv muidugi langeb, kuna testitakse vähem – perearstid ei tööta ega saada testima, aga see on petlik. Hästi ei ole siin midagi,” tõdes Juhkam. Lisades, et kasvab tendents nakatuda töö- ja perekontaktide kaudu. “Pärast jõule sageneb ilmselt perekondlik nakatumine veel. Me ei saa perekeskseid kohtumisi piirata, ükskõik kui palju me räägime,” nentis ta.