Erala avaldas tänu ettevõtjatest koostööpartneritelegi, kelle abiga kalender välja anti. Nemad mõtlesid välja iga kuu teemad, millel lapsed joonistada võiksid. “Oli näha, et väga paljusid lapsi inspireeris ühistranspordikeskuse busside jõulupeo teema ja hulk töid laekus ka Swedbanki teemal, kus lastel tuli joonistada asi, mille jaoks nad raha koguvad. Meile saadetud sajad joonistused on justkui aken laste mõttemaailma ja seda on meie veebilehel avaldatud galeriidest vahva uurida,” rääkis Erala.