Nakatunute arv tegi taas kurva rekordi, viiruse võib külge saada pea kõikjal

Pärnu haiglas oli täna hommikul veerandsada koroonapatsienti, kolm neist intensiivravi osakonnas, neist omakorda kaks juhitaval hingamisel. Noorim COVID-19 tõttu haiglaravi vajav patsient on neljakuune imik.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 pärnumaalase kohta on 496,6.

Terviseamet jälgib Pärnumaal 1445 inimest, kellest 414 on nakatunud. Peale seniste kollete lisandus maakonda ametiasutuse kolle, kus töötajate seas on tuvastatud kaheksa viiruskandjat, ent kõikide eile laustestimisel käinud töötajate proovi vastus pole veel teada.

Terviseameti Lääne regiooni juhi Kadri Juhkami sõnutsi ei tea üle poole nakatunutest, kus nad viiruse külge saada võisid. “See näitab, et praegu võib nakatuda ükskõik kus: poes, spordisaalis, pereringis,” tõdes terviseametnik.

Viirust kandvad elanikud paigutati tervetest eraldi maja esimesele korrusele karantiini. Rohkem viiruse küüsi langenuid pole sestsaadik avastatud ja õnneks on nakatunute sümptomid kerged. Negatiivse proovi andnutele tehakse kümne päeva pärast kordustest.

“Sooja lõuna meie supiköögist ja muu toidu toon neile kontaktivabalt pingile. Pärast einet desotame kasutatud nõud. Meie elanikud alluvad reeglitele hästi, aga ega neil kerge ole, sest väikses karantiinis on nad poolest novembrist saadik, detsembris karmistasime reegleid veel,” rääkis varjupaiga juhataja, kelle sõnutsi käisid elanikud peamiselt vaid teenustel, arstil ja poes. Töötajad kandsid maski ja desovahendeid kasutati nii palju kui võimalik.

Pärnu täiskasvanute varjupaigas on 16 elanikku, viimane neist tuli eile ja ta peab eneseeraldusse jääma kaheks nädalaks. “Kodutuid on väheks jäänud, sellega pole asi hull. Ega parkides magajad või istujad ole tingimata kodutud. Aga kui ukse taha tuleb külmunud inimene pelgupaika otsima, leiame talle koha ikka,” kinnitas Seepere.

Varjupaigas töötab juhatajaga kokku kuus inimest, kes praegu teevad pikemaid vahetusi, et oleks vähem majavälist liikumist. Seepere sõnutsi jätkub elu asutuses piirangutega pärast sedagi, kui nakatunud on tervenenud. “Elanikud teavad, et meilt teenuse saamisel kehtivad omad reeglid, mida tuleb täita,” ütles juhataja.