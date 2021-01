Ühendus Kihnuga on tugevalt häiritud, appi tuli linnavalitsuse hõljuk

Vastavalt lepingule peab AS Kihnu Veeteed suutma saarte vahel tagada laevaühenduse. Ühenduse püsimiseks väljus täna hommikul Munalaiu–Kihnu-Munalaiu liinile Pärnu linnavalitsuse viiekohaline hõljuk.

“Hommikuse info kohaselt proovis meie partner Kihnu Veeteed jääst läbi murda praamlaevaga Reet. Teoreetiline võimalus liiklus taastada on täna pärastlõunal, kui tuul peaks pöörama lõunasse ja on lootust, et vall vajub,” selgitas transpordiameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi.