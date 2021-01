Sel nädalal on ületanud uudisekünnise juhtumid, kus mitu Eesti haiglat on pakkunud oma nõukogu liikmetele lasta end kaitsesüstida koroonaviiruse vastu. See on aga tekitanud üldist pahameelt, sest paljud meditsiinitöötajad ja riskirühmadki on veel kaitsepookimata.