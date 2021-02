Rasket aega kasutatakse spaateenindajate väljaõppeks

PKHK direktor Riina Müürsepp märkis, et koroona ei ole kuidagi mõjutanud huvi õppekava vastu. “Ilu- ja isikuteenuste osutamise vastu on alati huvi,” avaldas direktor, kelle sõnutsi pandi õppekava kokku, lähtudes piirkonna tööturu vajadustest.

Müürsepp loetles, et spaateenindajaks õppima asujad saavad laia ettevalmistuse isikuteenuste pakkujana ning tööturule suundudes võivadki nad pakkuda keha-, ilu- ja heaoluhooldust ning teha vee-, sauna- ja terviseprotseduure. Samuti omandavad nad õppetöö käigus vajalikud oskused, tegemaks eri liiki massaaži. “Kõige alus on inimese anatoomia ja füsioloogia tundmine,” lausus direktor, kelle teatel on kohalikud tööandjadki rõhutanud selliste teadmiste tarvilikkust.

Üks ettevõtteid, mis panustab kohaliku kutsekooli uude õppekavva, on AS Estonia Spa Hotels.

“Hindame väga PKHK algatust alustada Eesti spaapealinnas lõpuks ometi kvalifitseeritud spaateenindajate koolitamist,” rõõmustas spaaketi juhataja Andrus Aljas, kelle jutu järgi on Estonia vesiravilad tulevaste spaateenindajate praktikabaas ja vastastikuse sobivuse korral tööandja.

Ühtse õppekava läbinud spaateenindajate töölevõtt tõstaks ühelt poolt meie teenuste üldist kvaliteeti. Andrus Aljas, AS Estonia Spa Hotelsi juhataja

Aljas avaldas lootust, et tänu uuele õppekavale tekib Pärnu spaadele arvestatav ja hästi koolitatud järelkasv, kes peale kooli lõpetamist oleks valmis erialase tööga alustama. “Tänu spaadega kooskõlastatud õppekavale oleme kindlad, et tulevased spaateenindajad vastavad meie ettevõtte vajadustele,” märkis juhataja, kes peab olulisimaks õpetatavaks oskuseks massaaži.

Seni on Estonia spaahotellid koolitanud inimesi tööks välja kohapeal, kuid see on ettevõttele osutunud aeganõudvaks ja mitte kõige tõhusamaks lahenduseks. “Ühtse õppekava läbinud spaateenindajate töölevõtt tõstaks ühelt poolt meie teenuste üldist kvaliteeti. Teisalt lihtsustaks ja kiirendaks see töötajate sisseelamist,” avaldas Aljas arvamust.

Kuigi praegu on ettevõtluses tavapärasest vaiksem aeg, usub juhataja, et pärast koroonaviiruse leviku taandumist ja lähiriikide piiride avanemist on nõudlus oskuslike spaatöötajate järele suur.