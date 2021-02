Pärnu haigla otsib konkursi teel uusi juhte

Praegu on haigla juhatuse esimees Urmas Sule ja ravijuht Veiko Vahula. Mõlemad on juhatusse kuulunud 20 aastat. Konkurss toimub nende ametiaja lõppemise tõttu.

Pärnu haigla nõukogu esimehe Romek Kosenkraniuse sõnutsi kuulutatakse juhatuse liikmete värbamiseks välja avalik konkurss, et jõuda haigla juhtimisel parima võimaliku lahenduseni.

Kosenkranius ütles portaalile meditsiiniuudised.ee, et nõukogu on kokku leppinud, et kahe juhatuse liikme konkursi ajal kuulatakse ära juhatuse liikme-tegevjuhi kuni viie aasta pikkune visioon, sealhulgas tema nägemus juhtimismudelist ja juhatuse liikmete vastusvaldkondadest uuel viieaastasel perioodil.