Kihnu muuseumi juhataja-varahoidja Maie Aav möönab, et aasta peale võib küll plaane teha, aga koroonakriisis tuleb olla valmis muudatusteks ja külastajate arv on ennustamatu. Et kihnlaste viimase 100 aasta eluolu kajastav väljapanek huvilistele koju kätte tuua, valmistub juhataja tegema virtuaaltuuri, PRIA jah-sõna projektile on olemas.