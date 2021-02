Õpetaja vaktsineerimisest: Usun, et kõrgharitud inimene ei lase end libauudistest mõjutada

Pärnu Postimees uuris õpetajatelt, kuidas nad vaktsineerimisse suhtuvad ja millised tunded valdavad süsti eel. Altid olid rääkima just need, kes vaktsineerimist pooldavad. Haridustöötajad, kes kaitsesüsti pelgavad või viirust sootuks eitavad, ei kippunud arvamust avaldama.

Mai kooli õpetaja Lea Lips ­väga ootab vaktsineerimist, kuna tema annab iga päev tundi ligikaudu 150 õpilasele ja puutub kooliperest paljudega kokku. “Algklassiõpetaja tegeleb ainult oma klassiga, aga need, kes õpetavad sellist ainet, kus on vähe nädalatunde ja palju lapsi käib ­läbi, on väga ohtlikud,” selgitas ta. “Õpetaja on ju ka eesliinitöötaja, puutub paljudega kokku.”