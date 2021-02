Sindi elanikud avastasid möödunud nädalal, et nende koduaknaid on munadega loobitud. Sellest tehti sotsiaalmeediasse postitus, selgitamaks välja, kes selle taga on. Postitusest ilmnes, et probleem on arvatust suurem: peale mitme era- ja kortermaja langesid munarünnaku ohvriks kohalik kohvik, kool ja lasteaed.