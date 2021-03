Keskkonnameti arvates on senine kaitsekord aegunud ja vajab täiendust, et tagada kõikide liikide ja koosluste kaitse. Praegu kehtivat eeskirja peetakse liiga üldsõnaliseks, sest esile ei ole toodud konkreetseid kooslusi ja liike. Peale selle ei taga ameti hinnangul osa praegusi kaitsekorra punkte väärtuste kaitset. “Näiteks ei ole piiranguvööndis keelatud linnujaht,” avaldas keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist Kätlin Kurg. Seetõttu ongi eelnõu järgi kavas muuta rahvuspargi kaitse-eesmärke, kaitsekorda ning korrigeerida kaitseala ja -vööndite piire.

Kurg avaldas rõõmu, et nii kohalik kogukond kui keskkonnaühendused on eeskirja uuendamise protsessis aktiivselt kaasa löönud. “Hea meel on tõdeda, et sadade laekunud ettepanekute seas on paljud põhjalikult läbi mõeldud ja hästi argumenteeritud. Näeme, et inimesed tõepoolest hoolivad ja huvituvad sellest, kuidas Matsalu rahvuspargi kaitset korraldada,” avaldas spetsialist.