Päästjad kustutasid kulupõlenguid ja järelevalveta lõkke

Eile keskpäeval tuvastas päästjate lõkkepatrull järelevalveta jäetud lõkke Põhja-Pärnumaa vallas Mõisakülas. Päästjad kustutasid lõkke, milles põletati keskkonnaohtlikke jäätmeid: diivaneid ja vanu värvitünne.

Kell 14.55 saabus häirekeskusele teade kulupõlengust Lääneranna vallas Pikavere külas. Süttinud oli umbes 100 ruutmeetrit kulu, mille pritsumehed kustutasid.

Tund aega hiljem reageerisid päästjad kulupõlengule Põhja-Pärnumaa vallas Orikülas, kus kevadiselt krõbeda kuluheina oli süüdanud murutraktorist lennanud säde. Päästjad kustutasid 200 ruutmeetrile levinud põlengu.

Sel kevadel on Lääne regiooni maakondade päästjad reageerinud maastikutulekahjudele juba 67 korral.

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Volteini sõnade kohaselt ei mõtle inimesed tihtilugu sellele, et tuletegemise ohutusreegleid eirates võib tuletegemine päädida hoopis suurema kahju kui kasuga. “Kui kevad on väga kuiv, toob see kaasa palju ohtlikke olukordi, kus põlema võivad minna eluhoonedki. Loomulikult on sooja ja päikeselise ilmaga mõistlik veeta nädalavahetus õues aiatöid tehes või grillides. Küll aga palume inimestel olla väga ettevaatlikud lõket tehes, sest kuiv pinnas ja tugev tuul võivad kaasa tuua tuleõnnetuse,” rääkis Voltein.

Lääne päästekeskuse piirkonnas alustati kevadiste reididega möödunud nädalavahetusel. Siiani on tehtud 56 patrullkäiku, mille käigus on avastatud 14 rikkumist. Põhiliselt on probleeme põhjustanud piiritlemata lõkked, kustutusvahendite ja järelevalve puudumine. Samuti tuvastati keskkonnaohtlike jäätmete põletamine.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulupõletamine on Eestis aasta läbi keelatud ja lõket tehes tuleb tagada, et tuli ei leviks ümbrusse. Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist.

Tule- ja keskkonnaohutuse nõuete rikkumine võib tuua kuni 1200eurose rahatrahvi.