Ka tänavu ei toimu pandeemia tõttu suuremaid kahepaiksete üle tee aitamise talguid, nagu varasematel aastatel on korraldatud. Siiski on lubanud kohalikud vabatahtlikud mitmel pool pereringis, hajutatult ja koroonapiiranguid järgides konni abistada.

Kõik kahepaiksed on Eestis looduskaitse all, punase raamatu uute hinnangute järgi on kahepaiksed üks neid loomarühmi, kes on kõige kesisemas seisus. “Konnad teelt(t)” projektiga on vabatahtlike abiga päästetud juba üle 133 000 kahepaikse elu.