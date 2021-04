Tori vallavanem Lauri Luur tõmbab selga turvarakmed, enne kui tibukollase tõstukiga katusele pärja järele läheb. Algus on krobeline. Jupp aega uurib ta, kuidas neoonkollaseid rihmu kasutada. Ta kontrollib, kas akutrell töötab. Pärast viit minutit pusimist on vallavanem aga tõstukikorvis.

Katuseräästani jõudnud Luur laseb kuusepärga hoidva puitristi kinnituskruvid vurinal lauast välja ja tõstab pärja enda juurde. Nüüd on see siis käes: hoone on saavutanud maksimumkõrguse.