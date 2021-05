Kolmapäev tuleb sajune ja jahe

Öösel on pilves ilm. Ajuti sajab vihma ja paiguti on äikest. Mitmel pool esineb udu. Tuul puhub Lääne-Eestis loodest 4–10, rannikul puhanguti 12–15 meetrit sekundis, Ida-Eestis on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 6–11, Ida-Eestis kohati kuni 15 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2–6 meetrit sekundis ning laine kõrgus jääb 0,2 ja 0,5 meetri vahele. Ajuti sajab vihma ja valitseb äikeseoht. Kohati on udu, muidu on nähtavus mõõdukas. Sooja tuleb 12–14 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub läänekaare tuul 4–9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 12–18, rannikul kohati 9 kraadi.