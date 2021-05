Häirekeskuse peadirektori Kätlin Alvela sõnutsi hakkavad just nemad seda infotelefoni valdama, kuna häirekeskuse töötajad on koroonapiirangutega seotud küsimuste tulvale vastamisega saanud tugeva kogemuse. “Meil on suur rõõm, et saame oma kogemust rakendada kohalike valimistega seotud küsimustele vastates,” avaldas Alvela.