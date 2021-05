Netikelm pettis Pärnumaa elanikult välja ligemale 4500 eurot

Lääne prefektuuri teatel helistati esmaspäeval 60aastasele naisele suhtlusrakenduse Viber kaudu ja esitleti end panga klienditoe töötajana. Helistaja küsis, kas naine on äsja oma pangakontolt makse sooritanud ning palus naisel selle kontrollimiseks sisestada Smart-ID kaudu oma PIN1- ja PIN2-kood.

Hiljem avastas naine, et tema pangakontolt on omavoliliselt tehtud ülekandeid. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju ligemale 4500 eurot.