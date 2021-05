Purjus mees kukkus keset ööd sadamakailt jõkke

Päästeamet tuletab meelde, et ohtlik on nii joobes vettekukkumine kui ujumine. Seetõttu tuleb oma sõpradel ja lähedastel veekogu ääres silma peal hoida ega lasta neid purjuspäi vette. Purjus inimene ei pruugi osata hinnata olukorra ohtlikkust, mistõttu on tähtis, et lähedal viibijad oleksid tähelepanelikud ja vajadusel sekkuksid, keelates alkoholi tarvitanud inimesel vette minna.