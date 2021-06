Eesti vanimas sepapajas alustab tööd loomemaja

Viimased seitse aastat sepikoda üürinud Aleksei Vaštšenko valikpakkumisel ei osalenud, öeldes aprillis ajakirjanduses, et võitja on ette ära otsustatud. Sepp kirjutas oma Facebooki lehel, et sepikoda külastasid Itaalia välimusega hurmur ja eesti keelt kõnelev blond näitsik, kes olid kindlad, et saavad seal avada “buffet’”. “Nagu näha, olid süüdistused alusetud ja sepikojas ei avata buffet’d,” märkis Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar.