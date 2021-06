Kohalik elanik Maarika Nõmm rääkis, et seekord kuulis šahti juures vahetpidamata prääksuvat kosklamammat ja poegade piiksumist tema tuttav, kes püüdis leida viisi lukustatud alale lindudele appi minna. “Hakati helistama, sest värav on lukus ja sinna tiikidele ligi ei pääse. Kalamajandi lehel oleval numbril öeldi, et inimene pole juba kolm aastat ettevõttega seotud,” vahendas Nõmm. “Siis helistati Sindi vabatahtlikele päästjatele, kes olid kaasa võetud kahvaga kiiresti platsis.”