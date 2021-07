Viimane baromeeter näitas, et eriti palju on üle sekretäre ja andmesisestajaid. Üldiselt on üle ettevõttete juhte ja tegevdirektoreidki, samuti üldehitajaid ja poemüüjaid.

Pärnu maakonnas on kõige rohkem töötuna arvel üldehitajaid, poemüüjaid ning kontorite ja hotellide koristajaid. Võrreldes eelmise baromeetriga on arvel üldehitajate koguarv jäänud pea samaks. Seis on sama ka poemüüjatega. Nõudlus müüjate ja ehitajate järele maakonna tööturul lähitulevikus ei kasva.

Kui viis aastat tagasi hinnati üle jäävaid juhte hulgi- ja jaekaubanduses, siis viimase baromeetri hinnangul on olukord ühtlustunud ja praegu on tööjõuvajadus tasakaalus. Kui tollal valitses suur sekretäride ülejääk, siis praeguseks ei ole olukord muutunud. Kui viimase baromeetri kohaselt oli palju üle andmesisestajaidki, siis neli aastat tagasi nii polnud. Seevastu oli 2016. aastal tehtud hindamise tulemusena masinõmblejate puudujääk suur, kuid vahepeal on selles valdkonnas olukord tunduvalt paranenud. Sama võib näha kelnerite ja veoautojuhtide hulgas.

Suurt muutust saab täheldada abifüsioterapeutide seas. Kui esimese baromeetri ajal oli neist puudus, siis nüüd on vastupidi: neid on tööturul üle.

Töötukassa alustas tööturu uuringutega viis aasta tagasi. Prognoosi koostavad töötukassa maakondlike osakondade tööandjate konsultandid, kaasatud on eksperdid väljastpoolt töötukassat. Näiteks maakondlikud arenduskeskused, kutse- ja kõrgkoolid, tööandjad ning ka töövahendusportaalid.