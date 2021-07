Lahkus Eesti sõudmise grand old man

Leppiku kasvandike nimekiri on väga pikk. Poolesaja aasta jooksul on tema käe all treeninud üle 3000 noore. Sellesse nimistusse mahuvad maailma, Euroopa, NSV Liidu meistrid ja medaliomanikud, rääkimata juba Eesti meistritest ja võistkondlikest võitudest meistri- ja karikavõistlustel. NSV Liidu meistrivõistlustel ja rahvaste spartakiaadidel on Leppiku õpilased võitnud 12 kuld-, 13 hõbe- ja 21 pronksmedalit, samuti on arvukalt toodud medaleid NSV Liidu juunioride ja noorte meistrivõistlustelt.