Koloneli elukäik täienes tema pilotka looga

Narva elukohaga Koern pääses juuniküüditamisest, olles kalakombinaadis lihttööline. Tema perest saatsid punavõimud Siberisse abikaasa Olga ja poeg Viktori, kes naasid alles 1958. aastal. Tütar Lydial õnnestus pageda läände, mälestusena isast kaasas tema kuuliauguga peakate ning Kaitseliidu ja Omakaitse käeside. Eesti sõjahaudade hoolde liidu tegevdirektori Tiina Tojaku jutu järgi on need koloneli tütre kaudu jõudnud ajaloomuuseumi. Sõjaolukorras oli Audru lahingus ainsa eestalsena langenud koloneli matmisega nii kiire, et tütar ei jõudnud koju leinariideidki selga panema, vaid oli isa muldasängitamisel suvekleidis.