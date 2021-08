Uusi nakatunuid saab kokku lugeda ühe käe sõrmedel

Ööpäevaga analüüsiti Eestis 1943 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid tulemusi oli 87 ehk 4,5 protsenti kõikidest proovidest. Uutest nakatunutest 63 inimest (72,4 protsenti) olid vaktsineerimata. Nelja nakatunu vaktsiinikuur on pooleli ja 20 oma lõpetatud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Pärnumaal 276,2, mis on ligi poole kõrgem kui Eesti keskmine – 142,4.

Ööpäeva jooksul avati haiglates viis COVID-19-juhtumit, haiglaravi vajab 49 patsienti. Haiglaravil patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60aastasi 34 (69,4 protsenti). Haiglaravil patsientidest seitse ehk 14,3 protsenti on vaktsiinikuuri lõpetanud (neist sümptomaatilise COVID-19 tõttu viis inimest).