Andekad õpilased saavad taotleda stipendiumi

Tänavu on fookuses huviharidus ning seeläbi laste ja noorte vaimse tervise toetamine.

“Meie stipendiumi puhul on tegu toetusega, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste ja noorte annete arendamisele. Pikaaegne eemalviibimine oma lemmiktegevustest ja kaaslastest on ainult kasvatanud tahet jälle koos olla ja tunda end võimekana midagi hästi tehes ja uut omandades," ütles lastekaitse liidu president Ene Tomberg.