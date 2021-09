Stsenaariumi kohaselt katkevad elutähtsad teenused: katkevad side ja elektrilevi ning mereäärsed alad ja teed on üle ujutatud. Moodustatud on staabid kolmel eri tasandil: riiklik staap, regionaalne staap Lääne päästekeskuses ja piirkondlikud staabid nendes kohalikes omavalitsustes, mis on kõige tõenäolisemad üleujutusest mõjutatud omavalit­sused. Piirkondlikud staabid on õppuse raames loodud Häädemeeste, Lääneranna ja Kihnu valda, Tõstamaa osavalda ning Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare linna.