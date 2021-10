Munamäe tippu kerkib taas kohvik ja park saab uue näo

Munamäe park ootab juba mõnda aega põhjalikku värskendamist ja Pärnu linnaaedniku Anu Nurmesalu sõnutsi ei anna üksikute pinkide või kiikede väljavahetamine enam erilist tulemust: ala tuleb tervikuna ette võtta. “Munamäe park on üks Pärnu linna tuntumaid rohe- ja puhkealasid, mis on aasta ringi aktiivses kasutuses. Oleme pargiinventari ja haljastust pidevalt ajakohastanud, aga on ilmne, et see suur 17 910ruutmeetrine ala vajab kompleksset ümberkujundamist,” rääkis linnaaednik.