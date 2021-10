Toidutehnoloogist hindamiskomisjoni esimees Rain Kuldjärv tunnistas, et selle aasta võitjate valimine oli väga raske, sest konkursile esitatud toodete kvaliteet oli ühtlaselt kõrge. “Väga meeldiv oli näha leidlikke ja põnevaid tooteid, mille valmistamisel oli kasutatud kodumaiseid loodusande. Näiteks jäid meelde ebaküdoonia ehk niinimetatud põhjamaise sidruni kasutamine mitmes eri tootekategoorias, mitmesugused musta pässiku ehk kasekäsna tooted, põnevad kääritatud joogid, maitseküllased juustud ja kohupiimakreemid, kuivatatud kuusevõrsed ja veel palju muud,” loetles Kuldjärv.

Esimehel on hea meel, et talupidajad leiavad aega panustada tootearendusse, mille tulemusel on valminud mitmekülgsed ja maitsvad tooted.